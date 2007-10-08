В НУ-НС считают, что для сложения мандатов нужные весомые основания

“Блок “Наша Украина – Народная Самооборона” намеревается формировать лишь одну коалицию – это коалиция демократических сил вместе с Блоком Юлии Тимошенко”, – заявил председатель Политсовета Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Вячеслав Кириленко, сообщает сайт НУ-НС.

Отвечая на вопрос о возможном неучастии Партии регионов в работе нового парламента, Кириленко отметил: “Для того, чтобы не принести присягу, необходимы весомые основания. Я могу напомнить, что фракции “Наша Украина” и БЮТ досрочно прекратили полномочия своих депутатов, а следовательно и парламента, потому, что правящая коалиция нарушила Конституцию и украинское законодательство. А то что ПР проиграла выборы не может быть причиной ее неучастия в работе общенационального парламента”.