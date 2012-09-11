Во Львовской области членом ОИК предлагали сделать покойника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции во „Львовском пресс-клубе” аналитик мониторингово-аналитической группы «Цифра» Михаил Бойко.

“В списках от партии “Єдина Родина” на представление в члены ОИК округа №122 обнаружили человека, который уже четыре года мертвое. Потом его заменили на кого-то другого” - сказал он.

В целом, по его словам, во Львовской области за 10 дней заменили 91 члена окружных избирательных комиссий из 216.

При этом, по словам аналитика, из 36 руководящих должностей были заменены 19 – 8 председателей ОИК, 6 заместителей и 5 секретарей. Среди обычных членов были заменены 72 человека.

По предоставленным М.Бойко данным, председатели ОИК были заменены во всех округах, кроме округов №120, №121, №123 и №126. Всех своих представителей, по его словам, поменяли партии «Русь Единая», «Братство», «Русский блок», «Руское единство», «Союз анархистов» и «Єдина Родина».

По словам М.Бойко, такое большое количество замен может означать или то, что эти шесть политических сил не имеют кадров, или подали заведомо ложные списки, причем более вероятен второй вариант.