Шаповал: разница в электронных и бумажных данных измеряется единицами

Центральная избирательная комиссия продолжает принимать протоколы на бумажных носителях в режиме заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ сегодня на брифинге во время обнародования предварительных результатов выборов.

В.ШАПОВАЛ не смог спрогнозировать окончательную дату получения всех протоколов об итогах голосования, как и дату объявления официальных результатов. «Относительно даты трудно говорить, потому что все будет зависеть от многих факторов, в том числе и обжалования результатов в судах недовольными политическими силами», - сказал он. По его словам, в ЦИК уже поступила одна жалоба от одной такой политической силы, однако он не уточнил, какой именно. «Если бы все было нормально, это (объявление официальных результатов – УНИАН) могло бы быть уже в следующий понедельник», - считает В.ШАПОВАЛ.

Председатель ЦИК также сообщил, что во время проверки электронных данных с данными бумажных протоколов расхождения «измеряются единицами, даже не десятками».

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, по результатам выборов в парламент попадают 5 политических сил

За Партию регионов отдали свои голоса 34,37% избирателей, которые приняли участие в голосовании. БЮТ получил 30,71%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,15%, Коммунистическая партия Украины - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосов, Социалистическая партия - 2,86%.

Не поддержали ни одну из политических сил на выборах 2,73% избирателей.