Третьяков считает нынешний парламент худшим в истории

По мнению народного депутата Александра Третьякова, эффективность работы нынешнего созыва Верховной Рады, из которого 95 процентов парламентариев снова баллотируются или руководят избирательными кампаниями других, равна нулю. При этом начавшаяся сессия Верховной Рады продлится до декабря.

«Все, что можно было сделать деструктивного за пятилетний период, эта Рада уже сделала, - подытожил депутат в интервью журналистам. - Во время тяжелейшего мирового экономического кризиса 2008 года Рада вставляла палки в колеса правительству Тимошенко и не давала ему работать, позже вернула Януковичу полномочия Кучмы, приняла Налоговый кодекс, гробящий малый и средний бизнес, подписала Харьковские соглашения, ограничивающие суверенитет Украины. И уже вступая в новые выборы, усилиями в том числе позорных «тушек» - перебежчиков из оппозиции во власть, приняла языковый закон, расколовший страну».

По мнению Третьякова, для одной каденции это слишком. «Этому парламенту, худшему в нашей истории, пора уходить. А вслед за ним – этому правительству и этому президенту. И чем скорее, тем лучше для страны», - подчеркнул оппозиционный депутат.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.