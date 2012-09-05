Пшонка говорит, что с ноября арестованных будет меньше

Об этом генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сообщил в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

По словам В.Пшонки, то, что с ноября арестованных будет меньше, приведет также к значительной экономии выделяемых государством средств на содержание одного заключенного.

Генпрокурор напомнил, что УПК предусматривает в качестве меры пресечения не только удержание под стражей или на подписке, но еще, к примеру, возможность применения домашнего ареста.

«Как по мне, так нет ничего плохого в том, чтобы социально неопасный преступник сидел дома под домашним арестом, не проедая казенные харчи, являлся в суд или к следователю по их требованию. Это очень распространенная практика в странах Европы», - сказал В.Пшонка.

Также он отметил, что после вступления в силу нового УПК Генпрокуратура будет не только надзирать за ходом расследования того или иного дела, но и руководить следствием.

«Кроме того, в этот сложный период перехода к практической реализации норм УПК, который нам предстоит пройти, законодатель на пять лет закрепил за прокуратурой расследование одних из самых сложных уголовных преступлений, совершенных должностными лицами - министрами, чиновниками, депутатами и так далее», - отметил генпрокурор.

По его словам, по новому УПК милиция будет расследовать около 98% всех уголовных дел, которые есть в стране, налоговая - 0,5%, СБУ - 0,5%, и до одного процента останется в прокуратуре. Но в то же время прокурор через Единый реестр досудебных расследований будет иметь право войти в материалы любого уголовного дела, перепредъявить обвинение, допросить, провести следственные действия. Таким образом, процессуальные полномочия прокурора требуют от него еще большей ответственности, отметил В.Пшонка.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины в ночь на 13 апреля.

Парламент рассматривал во втором чтении проект УПК четыре дня, начиная с 10 апреля. Однако, если 10 и 11 апреля заседания ВР объявлялись закрытыми, то пленарное заседание, которое началось в 10.00 12 апреля, завершилось только 13 апреля около 4.10 утра.

Всего в кодекс было внесено свыше 3700 поправок.

Оппозиция заявила, что УПК принят с нарушениями.

Общественность призывала Президента не подписывать УПК из-за нарушения процедуры его принятия.

Однако 14 мая Президент Украины Виктор Янукович подписал кодекс.