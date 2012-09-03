Президент Ассоциации издателей газет и новостей призывает дать бой «джинсе»

Об этом он сказал на открытии в Киеве 64-го Всемирного газетного конгресса и 19-го Всемирного форума редакторов.

«В некоторых странах мира журналисты теряют свой профессионализм. И уродливейшая из этих сторон - это феномен оплаченных новостей. Это беспринципная журналистика, самая плохая форма. От этого страдают средства массовой информации. Ведь если власти не нравится что-нибудь, она просто прекращает поступления новостей. Это ужасная практика. И все мы с этим должны бороться», - цитирует Мэтью Радио Свобода.

В то же время Джейкоб Мэтью отметил, что вопреки призывам бойкотировать Украины, звучавшим ранее в связи с тем, что в стране якобы образовалась не очень дружественная среда для бизнеса, издатели и редакторы таки приехали в Киев на конгресс и форум. «Мы приехали в Киев для того, чтобы собственными глазами посмотреть на все, вникнуть во все, понять все это», - добавил он.