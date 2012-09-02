У Саламатина говорят, что министр сказал Януковичу правду

"9 августа 2012 года состоялась встреча Министра обороны Украины Дмитрия Саламатина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в Украине Шоршем Халидом Саидом", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам директора Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины Виктора Смирнова, который присутствовал на этой встрече, Шорш Халид Саид проинформировал Министра обороны Украины о том, что "облака над контрактом между Ираком и Украиной на поставку БТР развеялись".

По словам чиновника, во время встречи украинской стороне сообщили, что премьер-министр Ирака Нури аль Малики издал соответствующий правительственный документ на выполнение контракта иракской стороной.

"Во время встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирак в Украине Шорш Халид Саид выразил также обеспокоенность тем, что очередная партия БТР в количестве 62 штук, которые являются неотъемлемой частью работающего на сегодняшний день контракта и уже принятые иракской стороной, находится в порту Одессы и по неизвестным причинам не отправляется иракской стороне", - заявил Виктор Смирнов.