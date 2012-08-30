Симоненко: нет ничего странного в том, что священники поддерживают коммунистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петр Симоненко заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире. По его словам, "Коммунистическая партия Украины не занимается пропагандой атеистических убеждений".

В частности, комментируя журналистам поддержку отдельными священнослужителями представителей КПУ, Симоненко подчеркнул, что в этом «нет ничего странного» и «с этого не стоит делать сенсацию».

"Сегодня партия работает так, что результаты деятельности находят поддержку и среди церкви. И то, что отдельные священнослужители поддерживают партию, лишний раз доказывает, что работа Компартии правильная и направлена ​​на интересы людей", - подчеркнул Симоненко.

Он напомнил, что когда принималась Конституция Украины в 1996 г., именно благодаря позиции КПУ было принято решение о том, чтобы церковь отделилась от государства. «Мы живем в многонациональном государстве, где много конфессий и где каждый человек сам выбирает свою религию, не смешивая ее с политическими процессами», - отметил лидер коммунистов.

При этом он также подчеркнул, что КПУ "выступает против «американизации» духовенства в Украине - сект, приходящих из Америки". Более того, добавил Симоненко, "КПУ извинилась перед верующими за события 20-х годов".

«История - сложная вещь, и мы должны признавать свои ошибки. От этого никуда не деться. Но я так же хочу добавить, что современная КПУ не ведет публичной атеистической работы. Так, в Уставе КПУ указано, что коммунисты являются атеистами. Но это не исключает того, что в наши ряды может прийти верующий человек », - сказал лидер КПУ.