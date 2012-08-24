Янукович присвоил звание Героя Украины 8 гражданам

Президент Украины Виктор Янукович присвоил звание Герой Украины восьми гражданам, среди которых актриса Валерия Заклунная и председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский.

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства. Званиями Герой Украины с вручением ордена государства В.Янукович отметил председателя правления акционерного общества «Завод «Фиолент» (Автономная Республика Крым) Александра Баталина, председателя наблюдательного совета общества «Бучачагрохлебпром» (Тернопольская область) Петра Гадзу и ректора Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля (Луганск) Александра Голубенко. Также В.Янукович присвоил соответствующие звания актрисе Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, народной артистке Украины В.Заклунной-Мироненко, председателю правления акционерного общества «Южный горно-обогатительный комбинат» (Кривой Рог) Михаилу Короленко и ректору Донецкого национального технического университета Александру Минаеву. Звание Герой Украины получили также забойщик на отбойных молотках обособленного подразделения «Шахта «Северная» государственного предприятия «Дзержинскуголь» Сергей Слюсарь и председатель Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) С.Червонопиский.

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