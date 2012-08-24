ВАСУ подтвердил противоправность действий членов ЦИК

Высший административный суд Украины подтвердил законность постановления и частного определения Киевского апелляционного административного суда об отмене регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в депутаты и противоправности действий заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры и члена комиссии Валерия Шелудько при подготовке рассмотрения вопроса о его регистрации на заседании комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено сегодня председательствующим по делу судьей Олегом Кравцовым.

"Коллегия судей постановила: в удовлетворении жалобы ЦИК, А.Магеры, В.Шелудько и третьего лица в деле - В.Сацюка - отказать. Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - сказал О.Кравцов.

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В решении суда отмечается, что при принятии решения о регистрации В.Сацюка кандидатом был применен выборочный подход, поскольку для других кандидатов проводилась тщательная проверка данных об их проживании в Украине в последние 5 лет. В частности, суд привел пример бывшего премеьр-министра Украины Павла Лазаренко, которого выдвигала на баллотирование ВО "Громада".

Коллегия судей признала обоснованность решения суда первой инстанции о необходимости отмены регистрации В.Сацюка, поскольку тот не получил права баллотироваться, так как последние 5 лет не проживал в Украине. При этом в судебном решении отмечается, что В.Сацюк выехал из Украины 3 марта 2005 года, а вернулся 16 декабря 2010 г., и этому есть подтверждение Государственной пограничной службы.

"Государственная пограничная служба предоставляла информацию ЦИК о пересечении В.Сацюком границы, и она не могла остаться без внимания А.Магеры. А.Магера, как куратор Житомирской области, при подготовке этого вопроса к рассмотрению имел соответствующую информацию, но не довел ее до членов ЦИК, и именно по его инициативе было принято решение о регистрации В.Сацюка кандидатом", - говорится в решении суда.

Таким образом коллегия судей признала совершение А.Магерой противоправных действий. При этом в решении суда напоминается, что это не первое нарушение А.Магеры. В качестве примера судья привел решение Верховного Суда Украины от 27 декабря 2004 г. о противоправном направлении А.Магерой территориальным избирательным комиссиям разъяснения по вопросам применения законодательства о выборах.

Коллегия также признала противоправными действия В.Шелудько и согласилась с отдельным постановлением Киевского апелляционного административного суда о необходимости обратиться к Президенту Украины и председателю ЦИК и довести до них факты грубого нарушения закона членами ЦИК.

Судебный процесс по рассмотрению апелляций А.Магеры, В.Шелудько и третьей стороны - представителя В.Сацюка - длился с 10.45 23 августа до 04.35 24 августа.