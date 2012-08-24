Тимошенко призвала украинцев не оставить «молодую страну оккупантам»

Об этом идет речь в переданном УНИАН поздравлении Ю.Тимошенко по случаю 21-й годовщины Независимости Украины.

«Я хочу, чтобы именно тем, кто высасывает из Украины надежды и мечты, мы все вместе не оставили ни одного шанса. Вы меня слышите?! Чтобы не только оппозиция, не только демократический мир, а каждый из вас, подчеркиваю, каждый из вас! сделал сверхусилие, чтобы не оставить Украину в беде диктатуры. Это сверхусилие нужно сделать не для очередных политиков, не для кого-то, кто вам не известен. А для себя!», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Она выразила убеждение, что граждане сделают правильный выбор.

«Я знаю. Я твердо знаю на собственном опыте, что принимать опасные, но правильные решения очень сложно, много обстоятельств и препятствий. Много рисков для того, кто на это отваживается, риски есть и для их семей. Но, невзирая на все это, предпринять важный шаг по силам каждому. Только вы можете делать осознанный выбор, на чьей вы стороне: на своей, на стороне своей семьи, на стороне своей страны или на стороне очевидной мафии.

Найдите в себе силы для единственно правильного выбора! Ведь мы народ, который так долго шел к своей самостоятельности. Разве мы это делали, чтобы это сокровище так бездарно потерять? Кем мы тогда будем? Будем ли иметь право на элементарное уважение потомков?», - отметила лидер Объединенной оппозиции.

Она призвала соотечественников подняться на борьбу с действующей властью. По словам Ю.Тимошенко, сейчас ни один ответственный человек не имеет права быть нейтральным.

«С одной стороны Украина – ее успешность, ее жизнь, ее красота, ее победы. С другой стороны – мафия, которая у каждого отняла страну и семейный покой. И не суть важно, какую форму своей собственной борьбы изберет каждый из вас. Просто действуйте самостоятельно или с командой, открытыми или конфиденциальными способами. Только действуйте! Потому что, в первую очередь, вы будете защищать себя и свои семьи. Это не борьба оппозиции с властью. Эти выборы - это борьба всех умных и сильных людей с абсолютным злом, которое непрестанно растет и крепчает», - отметила она.

Она призвала украинцев «не оставлять молодую страну один на один с клептократией, оккупантами, диктаторами, не дайте себе права приспособиться к их уровню аморальности, не испугайтесь, не предайте себя и страну».

По убеждению Ю.Тимошенко, если граждане это поймут, «Украина справится, вернется к позитивному своему становлению, восстановит справедливость, найдет место для каждого своего ребенка на своей земле, переживет, как подобает, все свои возрастные кризисы, и с каждым годом будет становиться более успешной, обеспеченной, демократической и европейской».