Политсовет Руха не против присоединения Литвина к коалиции

Политсовет Народного Руха Украины одобряет создание парламентской коалиции в составе блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Юлии Тимошенко с возможным присоединением к такому формату коалиции Блока Литвина.

Об этом говорится в переданном УНИАН постановлении Политсовета Народного Руха Украины, заседание которого состоялось сегодня в Киеве.

Политсовет, кроме прочего, отмечает, что внеочередные выборы народных депутатов Украины являются такими, что отвечают демократическим европейским ценностям и обеспечивают прозрачный и свободный ход избирательного процесса.

“В соответствии с принятым постановлением, Политсовет Руха одобряет создание парламентской коалиции в составе «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Юлии Тимошенко с возможным присоединением к такому формату коалиции Блока Литвина”, - говорится в документе.

Также Политсовет НРУ отмечает внеочередные выборы народных депутатов Украины “как важный фактор обеспечения волеизъявления украинского народа, который отдал преимущество демократическим силам и предоставил мандат для формирования парламентской коалиции в составе политических сил, поддержавших на выборах Президента Украины 2004 года Виктора ЮЩЕНКО”.

В то же время Политсовет НРУ предлагает обратить внимание на “недостаточно высокий” уровень поддержки блока «Наша Украина - Народная самооборона», который фактически остался на уровне результатов парламентских выборов 2006 года.

Политсовет НРУ считает такой результат «следствием слабого привлечения представителей партий, создавших блок «Наша Украина - Народная самооборона» как к агитационной работе, так и к активной работе в избирательных штабах и в составе уполномоченных лиц, членов окружных и участковых избирательных комиссий».