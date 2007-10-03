Ющенко выйдет на крыльцо в 14.00

13:34, 03 октября 2007
Политика
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Время опять перенесли

Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор Ющенко на крыльце здания Секретариата Президента сделает заявление относительно формирования парламентской коалиции  в среду, 3 октября, ориентировочно в 14.00. Такая обновленная информация только что размещена на официальном сайте Президента.

Раньше время заявления было назначено на 12.30. Впоследствии перенесено на 13.30

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