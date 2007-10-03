Ющенко выйдет на крыльцо в 13.30
13:08, 03 октября 2007Политика
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Мероприятие сдвинулось на час
В среду, 3 октября, в 13.30 Президент Украины Виктор Ющенко на крыльце здания Секретариата Президента сделает заявление относительно формирования парламентской коалиции (ул. Банковая, 11). Такое сообщение появилось на официальном сайте Президента.
Вопросы не предусматриваются.
Заявление Президента в прямом эфире будет транслировать «5 канал».
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Вход представителей СМИ со стороны ул. Лютеранской.
Напомним, раньше сообщалось, что Виктор Ющенко сделает заявлениеотносительно формирования коалиции в 12.30.
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