Ющенко выйдет на крыльцо в 13.30

В среду, 3 октября, в 13.30 Президент Украины Виктор Ющенко на крыльце здания Секретариата Президента сделает заявление относительно формирования парламентской коалиции (ул. Банковая, 11). Такое сообщение появилось на официальном сайте Президента.

Вопросы не предусматриваются.

Заявление Президента в прямом эфире будет транслировать «5 канал».

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Вход представителей СМИ со стороны ул. Лютеранской.

Напомним, раньше сообщалось, что Виктор Ющенко сделает заявлениеотносительно формирования коалиции в 12.30.