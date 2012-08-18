В избирательном бюллетене по многомандатному округу будет 22 партии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Чёрная сегодня на заседании комиссии.

«21 августа в 11.00 состоится заседание ЦИК, на котором будет проведена жеребьевка среди политических партий относительно их очередности в избирательных бюллетенях», - сказала Ж.Усенко-Черная.

В свою очередь, заместитель председателя ЦИК Андрей Магера добавил, что в избирательном бюллетене по общегосударственному многомандатному округу будет 22 политических партии.

«В избирательном бюллетене будет 22 позиции, если не будет проведен съезд какой-либо из этих 22 партий и не будет принято решение об отмене регистрации своих кандидатов. Но больше 22 позиций уже точно не будет», - подчеркнул он.