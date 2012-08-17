На один избирательный округ в Киеве претендуют 42 кандидата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера сообщил журналистам после заседания ЦИК.

«Такие регионы, как город Киев и Киевская область, являются популярными для кандидатов. В этих округах регистрируется большое количество кандидатов, подано большое количество заявлений. Одним из чемпионов является округ в Киевской области, по которому подано, кажется, 52 заявления», - сказал А.Магера.

По его словам, в одном из одномандатных округов Киева заявления о регистрации кандидатами в депутаты подали 42 гражданина. «Но будет зарегистрировано меньше, потому что многие документы не отвечают требованиям закона», - предположил он.

«В то же время есть ряд регионов, которые принято больше называть сельскохозяйственными, там претендует по 6-7 кандидатов», - добавил А.Магера.

Заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что процесс регистрации кандидатов в народные депутаты завершается 18 августа, и именно после этой даты можно будет говорить о конкурсе на депутатский мандат.