В Донецке согнали митинг в поддержку языка

Как передает корреспондент УНИАН, перед зданием облсовета собралось около 500 человек с флагами Партии регионов и с национальными флагами Украины. Участники акции сказали журналистам, что они «пришли по просьбе Партии регионов», многие не скрывали, что, «конечно, пришли сюда по указанию своих руководителей на работе».

В то же время Донецкой городской организация ВО «Свобода» и Донецкой областной организации ВО «Просвіта» им. Т. Шевченко власти не позволили проводить акцию протеста.

Как сообщил руководитель Донецкой городской организация ВО «Свобода» Артур Шевцов, «заявку на митинг мы подавали вчера в 11.42 в Донецкий городской совет. Там заявку не хотели принимать. Сказали, что областная организация Партии регионов еще 14 августа подала заявку на проведение акции о поддержке закона о языках. В горсовете около получаса вообще не хотели принимать наше заявление, но мы пояснили, что, согласно ст.39 Конституции Украины, они обязаны принять заявку, потому что запретить акцию может только суд».

Однако, по его словам, «вчера вечером в конце рабочего дня нам передали административный иск, поданный против нашей организации Донецким горсоветом».

«Горсовет подал административный иск в Донецкий окружной административный суд.

Горсовет просил суд, принимая во внимание Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28.07.1988 года о порядке организации сборов, митингов, маршей и демонстраций в СССР, удовлетворить их иск - ограничить Донецкой организации ВО «Свобода» право на мирное собрание и запретить пикетирование здания Донецкого областного совета в связи с проведением внеочередной сессии облсовета», - зачитал А. Шевцов выдержку из поданного горсоветом иска.

Но также добавил, что ему "сегодня около 7 утра по телефону сообщили, что суд пройдет в 9 утра».

"Суд принял решение о запрете акции", - сообщил лидер донецкой «Свободы».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, проходит внеочередная 14 сессия Донецкого областного совета, на которой будет рассмотрен единственный вопрос - о реализации Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в регионе.

Донецкий городской совет отказался зарегистрировать заявление, поданное сегодня утром от Донецкой областной организации ВО «Просвіта» им. Т. Шевченко на проведение мирной акции у здания областного совета.