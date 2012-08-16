В Днепродзержинске демонтировали еще 15 билбордов с рекламой оппозиции

Об этом УНИАН сообщил сам депутат.

По словам В.Куприя, вчера он обратился в милицию с заявлением о демонтаже неизвестными 15 билбордов, которые ему принадлежат.

«В ночь на 15 августа 10 билбордов, расположенных в разных районах Днепродзержинска, исчезли, а 5 были значительно повреждены и перевернуты», - отметил депутат.

По его словам, в 2011 году он приобрел рекламные конструкции, на которых бесплатно размещались политическая реклама оппозиционных сил и общественно важная информация с критикой власти.

В частности, до последнего времени на рекламных конструкциях висели билборды Всеукраинского объединения "Свобода" с текстами: "Набридли знущання влади?", "Любиш місто та Україну?", "Не хочеш жити по понятіям?" ("Надоели издевательства власти?", "Любишь город и Украину?", "Не хочешь жить по понятиям?").

Депутат считает, что к демонтажу его билбордов причастна власть.

«Я баллотируюсь в Верховную Раду по 30-му округу, и они делают все, чтобы в самом начале гонки мне помешать", - заявил В.Куприй.

По его словам, за несколько дней до происшествия ему звонили по телефону из Днепропетровской облгосадминистрации, сообщив, что председатель ОГА хочет поговорить с ним о билбордах, однако разговор не состоялся.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 августа в Днепродзержинске были демонтированы билборды с фотографией бабушки с котом на руках и подписью: «Взнала, що внук голосував за регіони, переписала хату на кота» («Узнала, что внук голосовал за регионы, переписала дом на кота»).

15 августа появилась информация, что автора скандального билборда в Днепродзержинске с "бабушкой и котом" Максима Голосного объявили в розыск, а владелица рекламной площади после "серьезного разговора с высокопоставленным чиновником" находится в реанимации.

Главное управление МВД Украины в Днепропетровской области в официальном сообщении опровергло обвинение в политических преследованиях автора билборда.

В милиции отмечают, что 26 июля в отношении М.Голосного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следователем было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. В связи с тем, что местонахождение М.Голосного не было установлено, 27 июля он был объявлен в розыск.