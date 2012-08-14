Тюремщики говорят, что Тимошенко проведывают евродепутаты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины по поводу информации адвоката Сергея Власенко о том, что защитников экс-премьера не пустили в больницу к Ю.Тимошенко.

В частности, как говорится в сообщении, сегодня, 14 августа, в ЦКБ № 5 прибыли на свидание с осужденной Ю.Тимошенко защитники С.Власенко и Е.Тимошенко. Их свидание продолжалось с 11.00 до 12.00.

После обеденного перерыва защитники опять прибыли в ЦКБ № 5 с намерениями продолжить общение с Ю.Тимошенко, несмотря на то, что по завершению первого свидания сотрудниками пенитенциарной службы и С.Власенко, и Е.Тимошенко были извещены о запланированном визите к заключенной представителей делегации Европейского парламента на 14.00, подчеркнули в ГПтС.

Соответственно, встреча заключенной с иностранными гостями была начата в запланированное время, и в настоящее время она продолжается, говорится в сообщении.

Вместе с тем защитникам экс-премьера было сообщено, что продолжить встречу с Ю.Тимошенко они смогут по завершению визита представителей ЕП, добавили в пенитенциарной службе.