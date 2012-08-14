Иващенко: судьи меня, наверное, пожалели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам у здания Апелляционного суда.

«Есть в математике формулировки «необходимое, но недостаточное условие». Я считаю, что это (решение об освобождении – УНИАН) необходимое условие, но недостаточное. Это не то решение, на которое я рассчитывал, поскольку я никаких незаконных действий не совершал, это дело незаконное и решение незаконное. И это решение (Апелляционного суда – УНИАН) тоже несправедливое, поскольку судьи поступили как люди - они меня, наверное, пожалели, но не поступили как юристы – не отменили незаконное решение Печерского суда», - сказал В.Иващенко.

Отвечая на вопрос о дальнейших своих действиях и планах, он сказал: «Сейчас мне нужно долечиться. Я не жалуюсь, поскольку действительно себя не очень хорошо чувствую, побыть с семьей, с которой я почти два года не виделся в тесном контакте. Ну а дальше будем с адвокатами работать, чтобы этот приговор был отменен».

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Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением во время подписания плана санации Госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

Сегодня, 14 августа, коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор В.Иващенко, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком 1 год.

«Апелляцию осужденного Иващенко и его защитников удовлетворить частично. Освободить Иващенко от отбывания основного наказания с испытательным сроком 1 год», - говорится в постановлении суда.