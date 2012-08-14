Третьяков: Власть превратила Киев в дойную корову госбюджета

Власти забирают 50% поступлений в бюджет Киева в центральную казну, превращая таким образом столицу в дойную корову государственного бюджета.

Об этом заявил в интервью УНИАН оппозиционный депутат Александр Третьяков, баллотирующийся по мажоритарному округу №218 в Киеве путем самовыдвижения.

«В нынешней киевской власти, хоть она и лучше предыдущей, мне больше всего не нравится то, что она зависит от Администрации Президента. Киевская власть должна зависеть только от киевлян. Она не может быть назначена сверху», отмечает А.Третьяков.

Александр Третьяков также выразил убеждение, что деньги киевской общины должны оставаться в городском бюджете.

«Сейчас киевляне ощущают на себе, что нынешняя власть превратила столицу на дойную корову государственного бюджета. 50% поступлений в бюджет города забирают в центральную казну, а это - 7 млрд. грн. в год! Убежден, что деньги общины должны оставаться в городе и работать на киевлян», заявил он.

С целью реализации этой задачи А.Третьяков, после избрания в парламент, намерен инициировать изменения в Бюджетный кодекс.

«Киевлянами нужно вернуть заработанные средства. За счет этого город сможет отремонтировать и построить дороги, модернизировать систему ЖКХ, профинансировать на должном уровне медицину, обеспечить достойную социальную помощь», - отметил оппозиционный депутат.