"Языковый закон" остается в центре споров (обзор)

Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель ОГА, комментируя закон.

“Данный закон не вносит никаких недоразумений на территории области, поскольку 94% население региона является украинцами. В области в отдельных сельских советах есть население, которое относит себя к русским или к полякам. Например, в селе Петраши Виньковецкого району издавна проживает 80% российского населения. А в селе Шаровечка Хмельницкого района значительная часть людей - это поляки. Поэтому в этих общинах мечта строительства своей школы появилась не сегодня, а двадцать лет тому назад”, - считает В.Ядуха.

В то же время губернатор придерживает мнения, что единственным государственным языком у Украины должен оставаться украинский.

“Нас объединяет язык, который закреплен Конституцией, то есть украинский. На ближайшей сессии облсовета будет утверждена программа развития украинского языка на несколько лет”, - сказал В.Ядуха.

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В Ивано-Франковске на Вечевом майдане прошла акция в защиту украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, модератором акции был секретарь Ивано-Франковского городского совета, член ВО "Свобода" Руслан Марцинкив. Он призывал прохожих распилить деревянное бревно, под которым на бумаге была надпись: «Закон о языках годится на дрова».

Все желающие подходили к бревну, брали в руки пилу и отрезали от нее куски. Пилили «языковой закон» депутаты горсовета ВО «Свобода», журналисты, прохожие и даже женщины.

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Председатель Полтавского областного совета Иван Момот считает, что Закон «Об основах государственной языковой политики» поможет удовлетворить потребности представителей всех национальностей, проживающих в регионе, на сохранение своего языка, культуры и традиций.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Он подчеркнул, что Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабмину образовать рабочую группу для разработки и внесения системных предложений по усовершенствованию законодательства относительно порядка применения языков в Украине.

“Следовательно, закон, который вызвал широкое обсуждение, должен выполняться. Давайте отбросим предубежденность и отметим, что язык, как и общество, постоянно развивается. Поєтому нельзя пользоваться исключительно устоявшимися традициями, не считаться с динамическим обновлением всех сфер жизни, закрывать глаза на новые потребности, которые постоянно возникают в процессе интеграции Украины в мировое сообщество. Понятно, что украинский язык всегда был, есть и будет государственный”, - сказал И.Момот.

Он также считает, что для Полтавщины, которая по праву считается колыбелью литературного украинского языка, сейчас важен вопрос чистоты языка, которым полтавчане пользуются в повседневной жизни.

“К величайшему сожалению, мы слишком замусорили свой родной язык «суржиком», - сказал И.Момот.

Что же касается языковых потребностей представителей разных национальностей, которые проживают в регионе, то, по словам И.Момота, во-первых, отсутствует их компактное проживание, а во-вторых, все они ассимилируются в украиноязычную среду.

Вместе с тем, в Полтавской области зарегистрировано 39 общественных объединений национальных меньшинств, в том числе 5 отделений и представительств всеукраинских организаций. Больше всего из них еврейских – 8, по 5 российских и немецких, по 3 ромских и армянских. “Таким образом, реализуются потребности представителей всех национальностей, которые проживают в нашем крае, на сохранение своего языка, культуры и традиций”, - заметил председатель облсовета.

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В Харькове участники акции протеста против языкового закона переместились с площади Свободы к памятнику Тарасу Шевченко в саду имени Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера около 12.00 на площадь Свободы прибыли судебные приставы и не менее 15 работников милиции.

Судебные приставы зачитали постановление суда о запрещении акции и попросили участников протеста покинуть площадь Свободы.

При этом они отказались предоставить корреспонденту УНИАН информацию о том, судья какого суда вынес постановление о запрещении акции.

В свою очередь, участники протеста заявили, что в постановлении, которое имеют на руках судебные приставы, указана фамилия другого судьи, а не судьи Илькина Нуруллаева, который вчера принял решение о запрещении акции протеста на площади Свободы.

К месту проведения акции подъехал аварийный автомобиль коммунального предприятия «Харковводоканал».

Один из участников акции Сергей Котляр отметил, что подано новое сообщение о проведении бессрочной акции, и продлится она рядом с памятником Т.Шевченко.

В комментарии УНИАН соорганизатор акции Дмитрий Пилипец отметил, что активисты языковой площади выполнят решение суда и покинут площади Свободы, однако протест не будут прекращать.

«Я считаю, что лучше не заострять, перейти в другое место. Главное сейчас - сохранить наши вещи, потому что не известно, куда они их могут вывезти. Две наших палатки они нам так и не вернули. Но акция протеста продолжается, и мы продолжаем стоять», - отметил Д.Пилипец.

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Председатель Луганского областного совета Валерий Голенко уверен, что реализация Закона «Об основах государственной языковой политики» в регионе не приведет к масштабным финансовым затратам.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«У нас в области и до сего дня вывески на учреждениях, например, на двух языках. На официальных бланках областного совета, кстати, тоже две «шапки»: на украинском и русском. Что касается финансовых затрат на реализацию закона, их пока не подсчитывали полностью, но вряд ли они будут настолько велики, как заявляли некоторые «эксперты». Так что реализация закона не пробьет брешь ни в областном, ни в местных бюджетах», - сказал В.Голенко.

Также он сообщил, что на ближайшей сессии облсовета 17 августа будет рассмотрен вопрос о мерах по реализации Закона «Об основах государственной языковой политики».

«В одном из его пунктов планируем указать, что акты областного совета будут приниматься на государственном языке или русском языке и официально публиковаться на этих языках, как и прописано в законе. Официальным языком всей документации при этом остается украинский», - отметил В.Голенко.

Кроме того, он подчеркнул, что депутаты обратятся к сельским, поселковым, городским советам с рекомендацией принять меры, направленные на развитие, использование и защиту региональных языков.

«В подавляющем большинстве населенных пунктов области региональным будет именно русский язык, поскольку, согласно информации главного управления статистики в Луганской области, по данным Всеукраинской переписи населения, почти 70% жителей считают родным именно русский язык», - сказал В.Голенко.

Также он напомнил, что Луганский областной совет в 2006 году первым в Украине принял решение, в котором обозначил: «считаем, что русский на территории области является региональным в том значении, которое описывает Европейская хартия региональных языков».

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Представитель Объединенной оппозиции «Батькивщина» Анатолий Гриценко советует донести до каждого избирателя фамилии тех народных депутатов, которые голосовали за языковой закон.

Как сообщает сайт А.Гриценко, об этом он сказал сегодня журналистам в Черкассах.

«Пусть люди пойдут в дом этого депутата, найдут его родственников, напишут «благодарность» на заборе. Чтобы фамилию такого депутата знали на избирательном участке, чтобы больше никогда таких не было в Верховной Раде», - предложил А.Гриценко.

По его словам, документ был принят с нарушениями Конституции, и будет сразу отменен новым оппозиционным парламентом.

«Никакого закона о языке нет, что бы Янукович не подписывал. То, что принято с нарушениями Конституции, не является и никогда не будет законом», - отметил А.Гриценко.

Он напомнил о Нюрнбергском процессе, на котором была определена норма: человек имеет право не выполнять заведомо преступные приказы. Эта норма есть во всех конституциях демократических стран, в том числе в Конституции Украины. Такую норму содержат даже воинский устав, уставы спецподразделения «Беркут» и др. Поэтому А.Гриценко предупреждает: «И Янукович, который подписал данный закон, и те, кто его принимали с нарушениями норм Конституции, являются соучастниками преступления».

«Наш народ сохранил украинский язык и культуру в намного более худшие времена, не поддастся давлению и сейчас», - уверен А.Гриценко.

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В понедельник, 13 августа, вице-премьер-министр Раиса Богатырева проведет совещание по вопросам подготовки системных предложений по совершенствованию законодательного обеспечения применения языков в Украине, разработке и утверждению Государственной программы всестороннего развития и функционирования украинского языка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, совещание будет проведено во исполнение поручений Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.

Совещание состоится в Доме правительства при участии специальной созданной рабочей группы, в которую входят представители общественности, известные деятели образования, науки и искусств, ведущие специалисты по языковым вопросам.