Тягнибок: Янукович взял на себя ответственность за нагнетание украинофобии

Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок заявляет, что Президент Виктор Янукович, который сегодня подписал антиконституционный Закон «Об основах государственной языковой политики», взял на себя персональную ответственность за «грубое пренебрежение Конституцией Украины, законами Украины и нагнетание украинофобской политики, которое началось с его первого дня при власти».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», по словам О.Тягнибока, «подписью под языковым законом Янукович окончательно перечеркнул себя как гаранта Конституции Украины, ведь закон является антиукраинским не только по своей сути, но и формально грубо противоречит Конституции Украины, Регламенту Верховной Рады Украины и другим законодательным актам. Фактически впервые в истории Украинского государства Президент подписал закон, который был принят лишь в первом чтении».

«Росчерком пера Янукович также указал место придворной интеллигенции, которая прислуживала советской системе, которая вот уже 21 год в шароварах рассказывает о «меньшем зле», компромиссах и толерантности, которая готова по первому взмаху украинофоба сесть в самолетик, чтобы полететь на прием к Януковичу, и на коленях выпрашивать подачки. Никакого компромисса, «меморандума» и «универсала» с Януковичем быть не может», - отметил лидер ВО «Свобода».

Он заявил, что «сегодня для всех должно быть очевидным, почему нашими первыми шагами в парламенте будет не только отмена этого и других позорных антиукраинских законов, но и принятие закона об импичменте Президента и применение этой процедуры к Виктору Януковичу».