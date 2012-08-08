Регионалы вывесили на сельсовете свой флаг, потому что «все за ПР» (фото)

Как передает «Одесса. Комментарии», об этом сообщили жители села. По их словам, местным «регионалам» сделали замечание, что над государственным учреждением, которым является сельский совет, не должны висеть флаги политических партий и что это противозаконно.

В свою очередь «регионалы» ответили, что в сельском совете «все за Партию регионов». поэтому флаг будет висеть. От жителей села последовало другое замечание, что за Партию регионов госслужащие, которыми являются работники сельского совета, должны быть в свое нерабочее время. А во время работы должны относиться ко всем политическим партиям одинаково. Кроме того, сельчан возмутило наличие в помещении сельского совета агитационной продукции Партии регионов.

Однако, на замечание депутаты не отреагировали, а на следующий день приказали повесить флаг Партии регионов на еще одно государственное учреждение - Крыжановский дом культуры.