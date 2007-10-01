ЦИК обработала 93,04% протоколов

По данным Центральной избирательной комиссии, на 23.51 обработано 93,04% протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно последним данным ЦИК, обнародованным на сайте комиссии, за Партию регионов проголосовали 33,96% избирателей, за БЮТ - 30,96%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,37%, за Коммунистическую партию Украины – 5,35%, за Блок Литвина – 3,98%, за Социалистическую партию Украины – 2,96%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,26%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,75%, за Партию зеленых Украины – 0,38%, за Блок Людмилы Супрун – 0,35%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,69% избирателей.