ЦИК обработала 82,44% протоколов

Разрыв в количестве голосов избирателей между Партией регионов и БЮТ составляет почти 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 17.34 обработаны 82,44% протоколов УИК.

Согласно данным ЦИК, за Партию регионов проголосовали 32,76% избирателей, за БЮТ - 31,72%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,85%, за Коммунистическую партию Украины – 5,26%, за Блок Литвина – 4,02%, за Социалистическую партию Украины – 3,08%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,18%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,74%, за Партию зеленых Украины – 0,37%, за Блок Людмилы Супрун – 0,36%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,66% избирателей.