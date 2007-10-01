Богатырёва отправляет Тимошенко в оппозицию

Один из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА исключает возможность участия БЮТ в парламентской коалиции на основе предвыборной программы Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявила сегодня на брифинге в избирательном штабе Партии регионов.

«Вы знаете позицию БЮТ и позицию Партии регионов по многим вопросам. Я сегодня не хотела бы обострять эту тему, но вполне очевидно, что противоречий будет достаточно, которые за короткое время мы не сможем обсудить. Но дорожная карта для всех политических сил от Партии регионов будет предложена», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее мнению, БЮТ будет работать в новом составе парламента в качестве оппозиции. «Мы уверены, что национальный избиратель, отдав преимущество Партии регионов, будет наблюдать и контролировать власть во главе с Партией регионов, и будет делать все, чтобы политики, которые пришли к власти благодаря народу, были ответственными и честными, в том числе и БЮТ, который будет в оппозиции, безусловно», - уверена она.

Р.БОГАТЫРЕВА также считает, что даже те позиции Партии регионов, которые не нашли отражения в предвыборной программе блока "Наша Украина – Народная самооборона", будут поддержаны этим блоком, «потому что предварительно, в 2006 году, эти механизмы блок "Наша Украина" тогда исповедовал и придерживался». Она уточнила, что речь идет о механизмах совершенствования экономических процессов и развития инновационной модели экономики.

«А что касается принципа «отнять и разделить», этот принцип мы не можем взять за основу. Сегодня, если в основу диалога положен только голый популизм, и будем пытаться строить работу в парламенте, исходя из лозунгов, а не из реалий экономики и геополитических интересов нашей страны, вряд ли такой компромисс будет стойким, даже если предположить, что это будет БЮТ», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее мнению, ни одной из политических сил не удастся самостоятельно формировать коалицию в составе 226 депутатов.