ЦИК обработала 69,40% протоколов

По результатам обработки почти 70% протоколов уменьшается разрыв между БЮТ и Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным ЦИК, состоянием на 13.53 обработано 69,40% протоколов участковых комиссий.

Согласно результатам, за БЮТ проголосовали 32,61% избирателей, за Партию регионов – 31,61%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 15,39%, за Коммунистическую партию Украины – 5,14%, за Блок Литвина – 4,11%, за Социалистическую партию Украины – 2,95%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,10%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,74%, за Блок Людмилы Супрун – 0,36%, за Партию зеленых Украины – 0,36%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,63% избирателей.