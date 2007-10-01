ЦИК обработала 66,55% протоколов

По данным Центральной избирательной комиссии, обработано 66,55% протоколов. БЮТ продолжает лидировать, но процент полученных им голосов уменьшается.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно данным ЦИК, за БЮТ проголосовали 32,71% избирателей, за Партию регионов – 31,52%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 15,38%, за Коммунистическую партию Украины – 5,12%, за Блок Литвина – 4,12%, за Социалистическую партию Украины – 2,99%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,10%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,73%, за Блок Людмилы Супрун – 0,36%, за Партию зеленых Украины – 0,36%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,61% избирателей.

На данное время в ЦИК из Автономной республики Крым поступили сведения относительно обработки 49,35% протоколов. По этим данным, Партию регионов в Крыму поддерживают 61,91% избирателей, НУ-НС – 8,36%, БЮТ – 7,25%, КПУ – 7,22%, ПСПУ – 3,76%, Блок Литвина – 3,56, СПУ – 1,95, блок «КУЧМА» - 0,47%, Партию зеленых – 0,41%.