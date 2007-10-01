Представитель Ющенко в ЦИК: ситуация довольно критическая

Секретариат Президента Украины обеспокоен ситуацией, складывающейся с предварительным установлением результатов внеочередных выборов в Верховную Раду в восточных регионах, и напоминает о предусмотренной законом ответственности за фальсификацию результатов голосования.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом заявила заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Конституционном Суде и ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК.

Бесспорно, отметила она, сведения, полученные через информационно-аналитическую систему «Выборы» являются лишь предварительными результатами, которые не имеют юридического значения, однако практика избирательных процессов Украины свидетельствует: на утро следующего после голосования дня обычно обработано уже 80-90% избирательных бюллетеней.

«Сегодня ситуация довольно критическая, потому что на 10.00 следующего после голосования дня общий уровень обработки сведений относительно установления результатов голосования на участках достигает лишь 48%», – констатировала М.СТАВНИЙЧУК. В этом контексте особую обеспокоенность вызывают восточные регионы Украины, отметила она. Ведь если в Центре и на Западе страны есть области, где обработано более 70-80% бюллетеней (Хмельницкая, Винницкая и тому подобное), то, например, в Луганской области этот показатель достигает лишь около 32%. Причем некоторые восточные регионы отставали с процедурой установления результатов выборов от среднего показателя по государству на 8-10% не только по состоянию на утро, но и на протяжении ночи, отметила М.СТАВНИЙЧУК.

«Это ненормально. Сегодня в Украине проводились лишь одни выборы – внеочередные выборы народных депутатов, использовался лишь один бюллетень. Причем если сравнивать с предыдущими очередными парламентскими выборами – бюллетень практически вдвое меньше и с вдвое меньшим количеством субъектов избирательного процесса», – отметила заместитель главы Секретариата. По ее убеждению, при таких условиях процедура установления предварительных результатов голосования на избирательных участках «должна была быть значительно быстрее», чем на выборах 2006 года.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила о строгой ответственности, в том числе уголовной, предусмотренной в украинском законодательстве за фальсификацию результатов выборов. «Каждый, кто сегодня устанавливает результаты голосования в округах, находящихся на территории Донецкой, Луганской, Одесской и других областей должен понимать, что за возможные фальсификации, нарушения в законодательстве Украины установлена юридическая ответственность», - отметила М.СТАВНИЙЧУК. Учитывая это, считает она, есть надежда, что каждый член участковой избирательной комиссии «будет осознавать свою ответственность и не допустит фальсификации выборов».