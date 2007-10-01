ЦИК обработала 59,72% протоколов

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12.00 обработано 59,72% протоколов участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, с увеличением процента обработанных протоколов уменьшается процент избирателей, которые проголосовали за СПУ, и сейчас этот результат почти на грани проходного барьера – 3,03%.

Согласно результатам на 12.00, за БЮТ проголосовали 33,17% избирателей, за Партию регионов – 30,93%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 15,53%, за Коммунистическую партию Украины – 5,08%, за Блок Литвина – 4,16%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,07%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,73%, за Блок Людмилы Супрун – 0,37%, за Партию зеленых Украины – 0,35%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,59% избирателей.