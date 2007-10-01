Янукович вернулся в Кабмин

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ приступил к работе в Кабинете министров после отпуска в связи с избирательной кампанией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель аппарата премьер-министра, член политсовета Партии регионов Сергей ЛЕВОЧКИН.

Вместе с тем, по его словам, пока неизвестно, планирует ли В.ЯНУКОВИЧ посетить избирательный штаб Партии регионов в киевском кинотеатре «Зоряный».

Как сообщал УНИАН, в ночь с 30 сентября на 1 октября С.ЛЕВОЧКИН сообщал, что В.ЯНУКОВИЧ планирует сегодня выступить перед сторонниками Партии регионов на Майдане Незалежности в Киеве в 16.00.