ЦИК обработала 54,53% протоколов

По результатами обработки около 55% протоколов участковых избирательных комиссий существенных изменений в процентной поддержке политических сил не наблюдается.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 11.05 обработаны 54,53% протоколов УИК.

Согласно результатам, за БЮТ проголосовали 33,23% избирателей, за Партию регионов – 30,76%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 15,55%, за Коммунистическую партию Украины – 5,08%, за Блок Литвина – 4,17%, за Социалистическую партию Украины – 3,13%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,05%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,73%, за Блок Людмилы Супрун – 0,38%, за Партию зеленых Украины – 0,35%.

Не поддержали ни одной политической силы 2,58% избирателей.