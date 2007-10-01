Шаповал: мы живем в реальном, а не в мире Гарри Поттера

Оснований для переголосования нет, заявляет председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции на повторные вопросы журналистов, может ли так произойти, что результаты внеочередных парламентских выборов 30 сентября будут признаны недействительными в тех округах, где эти результаты еще не известны, В.ШАПОВАЛ ответил: «Мы живем в реальном, а не в мире Гарри Поттера».

По его словам, нет никаких оснований считать, что в этих округах будет какая-то кардинально другая ситуация, чем в тех, где уже данные известны.

Как сказал В.ШАПОВАЛ, на данный момент отказываются подавать протоколы четыре избирательных округа: №29 (Днепропетровская область), №205 (Черкасская область), а также два округа в Донецкой области.

По словам председателя ЦИК, они мотивируют это тем, что еще нет всех данных из избирательных участков, поэтому не подают данные по всему округу.

Как отметил В.ШАПОВАЛ, лидером по предоставлению протоколов является округ №60 (Новоград-Волынский, Житомирская область).