ЦИК обработала 45% протоколов

БЮТ удерживает первое место

Состоянием на 9.34 в Украине обработано 45% протоколов участковых избирательных комиссий. Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы в Центральной избирательной комиссии. По результатам обработки 45% протоколов участковых избирательных комиссий, БЮТ получил 33,5% голосов избирателей, Партия регионов - 30,4%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” - 15,62%, Коммунистическая партия Украины - 5,07%, Блок Литвина - 4,2%, Социалистическая партия Украины - 3,17%, Прогрессивная социалистическая партия Украины - 1,03%, Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,73%, Блок Людмилы Супрун - 0,38%, Партия зеленых Украины - 0,35%. Не поддержали ни одного субъекта избирательного процесса 2,57% избирателей.

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