ЦИК обработала 45% протоколов
БЮТ удерживает первое место
Состоянием на 9.34 в Украине обработано 45% протоколов участковых избирательных комиссий.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы в Центральной избирательной комиссии.
По результатам обработки 45% протоколов участковых избирательных комиссий, БЮТ получил 33,5% голосов избирателей, Партия регионов - 30,4%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” - 15,62%, Коммунистическая партия Украины - 5,07%, Блок Литвина - 4,2%, Социалистическая партия Украины - 3,17%, Прогрессивная социалистическая партия Украины - 1,03%, Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,73%, Блок Людмилы Супрун - 0,38%, Партия зеленых Украины - 0,35%.
Не поддержали ни одного субъекта избирательного процесса 2,57% избирателей.