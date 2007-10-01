Кучма считает, что состоялась репетиция президентских выборов

Эк-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что досрочные выборы в ВР можно воспринимать как репетицию президентских выборов 2009 года.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

Отвечая на вопрос не ощущает ли он ответственности за ситуацию политической нестабильности, которая сложилась в Украине после 2004 года, после его решения поддержать Виктора ЯНУКОВИЧА, Л.КУЧМА сказал, что такое решение было общим.

«Это было общее, так сказать, решение. Действительно, сегодня раздается очень много голосов, и не только голосов, а обоснованных аналитических материалов, что любой другой кандидат от "партии власти", если можно так сказать, хотя партии власти как таковой тогда не было, победил бы обязательно. А президент всегда ответственен за все, что происходит в стране, и за все последствия, поэтому я ни в какой мере не снимаю с себя эту ответственность», - отметил Л.КУЧМА.

По его словам, "оранжевые" прежде всего резко изменили внешнеполитический курс. «Это просто была стратегическая ошибка, когда Россию они поставили на задворки своей внешней политики», - считает экс-президент. По его мнени, «Россия - не та страна, и мы видим сегодня и во внешнем мире, что она выходит на передовые рубежи. С этим считаются все, и Запад считается, и Соединенные Штаты Америки. Но особенно, как у нас раньше любили говорить, "третий мир". Они вынуждены сегодня считаться с Россией. Я уже несколько раз приводил пример: если у России 2% населения и 50% природных ресурсов, так надо считаться с Россией? Конечно, считаются, и та же Европа, откуда вы вещаете, 30, 40 до 50 процентов нефти и газа получает из России. Отсюда и вся политика».