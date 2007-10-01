ЦИК обработал 14,44% протоколов

По состоянию на 5 час 10 минут

По состоянию на 5 час 10 минут Центральная избирательная комиссия обработала 14,44% протоколов участковых избирательных комиссий. Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы в ЦИК. Так, по результатам обработки 14,44% протоколов БЮТ получил 33,74% голосов избирателей, Партия регионов – 28,75%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 16,70%, Коммунистическая партия Украины - 5,10%, Блок Литвина – 4,50%, Социалистическая партия Украины – 3,54%, Прогрессивная социалистическая партия Украины - 0,85%, Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,60%, Блок Людмилы Супрун – 0,42%, КПУ(обновленная) - 0,31%.

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