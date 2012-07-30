Деятельность СМИ в условиях избирательного процесса – эфир «Киевского форума»

31 июля 2012 года в 19.30 начнётся очередной выпуск социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой в эфире Киевской государственной региональной телерадиокомпании (ул. Крещатик, 26).

Тема эфира: «Деятельность СМИ в условиях избирательного процесса (состояние свободы слова, журналистская этика, предвыборная агитация, законодательное обеспечение, освещение избирательного процесса и т. д.)».

К участию в программе приглашены:

Юрий Стець (народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации);

Николай Княжицкий (ТВi);

Андрей Яницкий (LB.ua);

Тарас Шевченко (Институт медиа права);

Светлана Остапа («Телекритика»);

Мария Колесник (Ассоциация «Диалог с властью»);

Людмила Панкратова;

Людмила Опрышко (Институт Развития Региональной Прессы);

эксперты, чиновники, журналисты, активные киевляне.

Аккредитация для журналистов по тел.: (066)405-14-55 до 15.00 31 июля (Бойко Юлия).