ЦИК обработала 1,99% протоколов

По состоянию на 2.16 в Украине обработано 1,99% протоколов участковых избирательных комиссий - лидирует БЮТ с 34,74% голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы в Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 1,99% протоколов участковых избирательных комиссий БЮТ получил 34,74% голосов избирателей, Партия регионов – 25,4%, “Наша Украина – Народная самооборона” – 19,3%, Блок Литвина – 4,8%, КПУ – 4,69%, СПУ – 3,17%, ВО «Свобода» - 0,68%, Блок Людмилы Супрун – 0,57%, ПСПУ – 0,55%, КПУ(о) – 0,37%.

Не поддержали ни одного блока (партии) 2,64% избирателей.