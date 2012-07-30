Кличко говорит, что переписывается с арестованными политиками

12:52, 30 июля 2012
Политика
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Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко держит связь с арестованными политиками через переписку.

Виталий Кличко

Об этом он заявил в интервью ТСН.

В частности, на вопрос, почему он один раз пришел в суд поддержать Юрия Луценко, но ни разу не был на суде у Юлии Тимошенко, В.Кличко ответил: «Я физически не мог присутствовать на судах. Единственное, я могу сказать, что сразу после ареста Ю.Тимошенко я сделал заявление, обратился к Президенту. И я тогда сказал, что это не только повлияет на внутреннюю ситуацию в стране, но и вызовет крайне негативную реакцию мировой общественности, отразится на имидже Украины. Так и произошло. Я поддерживаю связь с арестованными политиками через переписку. Мне кажется, что сегодня в Украине и в мире все больше людей понимают, что их заключение имеет политическую основу».

На замечание о том, что Банковая не считается с беспрецедентным давлением европейских лидеров, лидер «УДАРа» выразил мнение, что это «показное безразличие украинской власти еще больше осложняет ситуацию. Кстати, видят не только «дело Тимошенко», но и коррупцию, правовое беззаконие... Вся эта цепочка тянет вниз не только руководство государства, но и всю страну. Каждого украинца. В том числе и экономически».

По словам В.Кличко, «Украина отходит от тех демократических достижений, которые были, и постепенно начинает скатываться к авторитаризму, к диктатуре. Это не только мое мнение. Это мнение нашей партии, это мнение моих европейских друзей. Это угрожает международной изоляцией, экономическими потерями, ухудшением качества жизни каждого украинца».

 

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