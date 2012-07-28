Минэнергоугля решило сдать шахту в аренду
16:36, 28 июля 2012Политика
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Министерство энергетики и угольной промышленности приняло решение о целесообразности передачи в аренду “Шахты №4-21”, входящей в состав государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания».
Министерство 30 дней будет принимать заявки
Такое решение было принято 18 июля 2012 года, говорится в объявлении в газете “Урядовый курьер” (№134 от 28 июля 2012 года).
Министерство на протяжении 30 дней со дня обнародования данной информации принимает от юридических лиц заявления о намерении взять шахту в аренду.
Справка УНИАН. Государственное предприятие «Донецкая угольная энеpгетическая компания» (ДУЭК) создано в соответствии с приказом Министерства топлива и энергетики Украины от 18 августа 2004 года №492.
В состав ДУЭК входят 10 шахт и 7 обособленных подразделений.
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