Яценюк, Турчинов и Тягнибок обнародуют результаты переговоров
09:28, 26 июля 2012Политика
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Сегодня состоится совместная пресс-конференция Яценюка, Турчинова и Тягнибока.
Политики расскажут, чем закончились переговоры
Сегодня в 13.00 состоится совместная пресс-конференция председателя Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсения Яценюка, руководителя Центрального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александра Турчинова и председателя Всеукраинского объединения «Свобода» Олега Тягнибока.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», участники пресс-конференции обнародуют результаты переговоров относительно участия в выборах в Верховную Раду и общих действий в Верховной Раде VII созыва
Место проведения – Киев, ул. Туровская, 13.
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