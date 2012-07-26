Яценюк, Турчинов и Тягнибок обнародуют результаты переговоров

Сегодня в 13.00 состоится совместная пресс-конференция председателя Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсения Яценюка, руководителя Центрального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александра Турчинова и председателя Всеукраинского объединения «Свобода» Олега Тягнибока.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», участники пресс-конференции обнародуют результаты переговоров относительно участия в выборах в Верховную Раду и общих действий в Верховной Раде VII созыва

Место проведения – Киев, ул. Туровская, 13.

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