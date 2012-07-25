Балога - Ющенко: Прошу Вас не вести на выборы разных лузеров
14:02, 25 июля 2012Политика
4695 0
Министр по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога советует экс-президенту и экс-соратнику Виктору Ющенко не идти на парламентские выборы, или хотя бы самому баллотироваться по мажоритарному округу.
Балога говорит, что Ющенко не поймут
"Сейчас смотрю, что Виктор Андреевич собрался на избирательную кампанию в ВРУ. Это выборы, в которых его будут бить и слева, и справа. Он этого не заслуживает", - написал министр по чрезвычайным ситуациям в своем Facebook.
Виктор Балога считает, что Ющенко не стоит идти на парламентские выборы и собирать анонсированное им "объединение правых сил".
"Не идите на эти выборы. Они также не Ваши (как и в 2010 г.). Вас не поймут. Прошу Вас не вести на выборы разных лузеров. На крайний случай, если хотите быть в парламенте - то избирайтесь по мажоритарке. Это будет на пользу и власти, и оппозиции, и главное - Украине", - посоветовал Балога.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter