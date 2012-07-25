Балога - Ющенко: Прошу Вас не вести на выборы разных лузеров

"Сейчас смотрю, что Виктор Андреевич собрался на избирательную кампанию в ВРУ. Это выборы, в которых его будут бить и слева, и справа. Он этого не заслуживает", - написал министр по чрезвычайным ситуациям в своем Facebook.

Виктор Балога считает, что Ющенко не стоит идти на парламентские выборы и собирать анонсированное им "объединение правых сил".

"Не идите на эти выборы. Они также не Ваши (как и в 2010 г.). Вас не поймут. Прошу Вас не вести на выборы разных лузеров. На крайний случай, если хотите быть в парламенте - то избирайтесь по мажоритарке. Это будет на пользу и власти, и оппозиции, и главное - Украине", - посоветовал Балога.