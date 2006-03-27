Выборы городского головы и горсовета в Сумах

На выборах сумского городского председателя лидирует Геннадий МИНАЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-центре «Воля громади».

По словам пресс-секретаря «Воли громади» Игоря РЕКУНА, на выборах городского председателя Сум уверенно лидирует Геннадий МИНАЕВ, у которого 28,07% или 10040 голосов избирателей. При этом он отметил, что по состоянию на 11.00 обработаны 15,37% голосов избирателей.

Напомним, Г.МИНАЕВ является председателем совета сумского областного объединения граждан «Общественная инициатива «Ночной дозор». На втором месте на выборах сумского городского председателя - директор предприятия «Бытсервис» Виктор ФЕДОРЧЕНКО с 11,27% голосов избирателей, а на третьем нынешний и.о. городского председателя города Сум, второй секретарь обкома СПУ Сергей КЛОЧКО, у которого 9,26% голосов.

На выборах в городской совет 30,68% или 10970 голосов имеет Блок Юлии Тимошенко. На втором месте с показателем 16,29% или 5824 голоса – общественный блок «Ночной дозор», третьим идет блок «Наша Украина», в активе которого 8,95% или 3200 голосов избирателей. За ними почти с одинаковым результатом в 3,47 и 3,4% - Партия регионов и СПУ. Приближается к 3-процентному показателю КПУ, у которой 2,92% голосов избирателей.