Оппозиция расскажет, как бороться с фальсификациями
Объединенная оппозиция будет проводить обучение членов избирательных комиссий на Закарпатье, чтобы не допустить сохранение власти одной группы.
Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров “Батькивщины” Николай Томенко во время посещения Закарпатья, сообщили УНИАН в его пресс-службе.
“Закарпатье является тем регионом, в котором объединенная оппозиция планирует занять первое место по партийным спискам и вести серьезную борьбу за мажоритарные округа”, - сказал он. По убеждению Н.Томенко, оппозиция не должна допустить повторения ситуации, чтобы власть в Закарпатье постоянно “передавалась исключительно одной партии или одной семье”.
“Понимая опасность, оппозиция запланировала обучение членов избирательных комиссий, выпуск памятки для членов комиссий, в которой четко напоминается, что за фальсификацию выборов предусматривается уголовная ответственность”, - сказал он.
Н.Томенко напомнил, что избирательная документация должна храниться 5 лет, и это является сигналом для всех, что дело по факту фальсификаций можно открыть и после избрания нового Президента.