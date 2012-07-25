Оппозиция расскажет, как бороться с фальсификациями

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров “Батькивщины” Николай Томенко во время посещения Закарпатья, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

“Закарпатье является тем регионом, в котором объединенная оппозиция планирует занять первое место по партийным спискам и вести серьезную борьбу за мажоритарные округа”, - сказал он. По убеждению Н.Томенко, оппозиция не должна допустить повторения ситуации, чтобы власть в Закарпатье постоянно “передавалась исключительно одной партии или одной семье”.

“Понимая опасность, оппозиция запланировала обучение членов избирательных комиссий, выпуск памятки для членов комиссий, в которой четко напоминается, что за фальсификацию выборов предусматривается уголовная ответственность”, - сказал он.

Н.Томенко напомнил, что избирательная документация должна храниться 5 лет, и это является сигналом для всех, что дело по факту фальсификаций можно открыть и после избрания нового Президента.