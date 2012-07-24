Губернатора снова избрали партийным лидером

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня это решение единогласно поддержали 94 делегата 17 отчетно-выборной конференции одноименной облорганизации.

“Позиция председателя областной организации остается неизменной и непреклонной. Мы не будем снимать с председателя пыльцу, ведь настроены на конкретную работу, на помощь нашим людям и на развитие нашей Хмельниччины. Убежден, что в нашей области самые лучшие представители Партии регионов”, - заявил В.Ядуха.

Также делегаты конференции избрали 37 членов Совета партии и переутвердили двух заместителей председателя облорганизаци и определили количество членов исполкома в составе семи человек.

В Хмельницкой области партийную организацию Партии регионов В.Ядуха возглавляет с 2005 года.