В Ивано-Франковске определились с лидерами парламентской гонки

Согласно опросу, проведенному аналитической группой "Молодежный Центр политики и информации", если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то 70,2% опрошенных однозначно приняли бы участие в голосовании, еще 20,5% респондентов скорее всего пришли бы на выборы.

Напомним, в мае аналогичные исследования показывали, что только 55% жителей Ивано-Франковска готовы прийти на выборы, пишет regionews.

Объединение оппозиционных партий внесли свои изменения в рейтинг партий. в регионе. Так, 47,4% опрошенных готовы поддержать на выборах ВО "Батькивщина"; 17,1% - УДАР Виталия Кличко, 12,3% - ВО "Свобода"; 3,5% - Партию регионов. Не определились или затруднились ответить 15,3% опрошенных.

Ожесточенная борьба идет в столице Прикарпатья между "мажоритарщиками", которые будут бороться за единственное проходное место в парламент по одномандатному мажоритарному округу № 83. Основных претендентов на победу здесь четверо: действующий председатель областного совета, представитель ВО "Свобода" Александр Сыч (17,8%) местный предприниматель, депутат городского совета и лидер городской организации партии УДАР Юрий Соловей (16,1%) действующий городской голова города, член партии УНП Виктор Анушкевичус (14,5%), депутат областного совета, директор ТК "Буковель", беспартийный Александр Шевченко (10,6%).

При этом не определились в вопросе, за кого из "мажоритарщиков" голосовать, 35,8% опрошенных. Если сравнивать данные опроса в июле и мае, то произошли существенные изменения. За два последних месяца существенно улучшил свои позиции и вышел на четвертое место в рейтинге Александр Шевченко, которого весной поддерживали 2,4% жителей, а сейчас его поддержка выросла почти в 5 раз и составляет 10,6%.

И это при том, что все основные конкуренты демонстрировали негативную тенденцию, в частности, Александр Сыч потерял почти 10% сторонников (его рейтинг в мае составлял 27,6%), почти столько же потерял городской председатель Виктор Анушкевичус (рейтинг в мае - 24, 1%). Юрий Соловей также ощутимо потерял благосклонность (рейтинг в мае - 22,7%).

Объяснение этому аналитики находят в том, что Александр Сыч и Виктор Анушкевичус имеющие отношение к действующей власти, а поскольку с каждым днем ​​жители города испытывают "улучшение жизни", то и сторонников городской власти становится все меньше.

С потерей рейтингов этими политиками увеличилось количество людей, которые еще не определились, за кого голосовать. Рейтинг Юрия Соловья начал таять сразу после того, как активно включился в работу Александр Шевченко. В настоящее время люди ищут альтернативу действующим политикам, в обществе ощущается потребность в новых лицах в политических кругах, этим и можно объяснить стремительный рост рейтинга директора "Буковеля". Если он и дальше такими темпами будет завоевывать расположение жителей Ивано-Франковска, то уже в начале осени станет наиболее реальным претендентом на победу в этом одномандатном округе.

Подтверждением этого является то, что 47,3% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать Александра Шевченко при определенных обстоятельствах. Виктора Анушкевичуса при определенных обстоятельствах поддержали бы 45,8% опрошенных, Юрия Соловья - 44,2%, Александра Сыча - 39,7%. Опрос с 1 по 15 июля проводила аналитическая группа "Молодежный Центр политики и информации". В ходе исследования было опрошено 1000 респондентов старше 18 лет, постоянно проживающих в Киеве.