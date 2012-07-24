В МИД рассказали, как туроператор подставил украинцев в Болгарии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

По его словам, претензии граждан Украины к ООО «Балкан Тревел» касались размещения в гостиницах с неудовлетворительными условиями пребывания и питания, проживания в которых не было предусмотрено соответствующими соглашениями, неполного возмещения нанесенного в связи с этим ущерба, непредоставления транспорта для возвращения в Украину.

В частности, по словам А.Дикусарова, группа из 45 детей и 12 взрослых, которая заключила соглашение на туристическое обслуживание с ООО «Балкан Тревел» 30 июня этого года была без каких-либо объяснений доставлена в заранее необусловленную гостиницу, где туристам было предложено остановиться в необустроенных помещениях рядом с незавершенным строительством и без ограждения, что могло быть опасным для детей.

6 июля этого года другая группа украинских детей в составе 37 лиц, которую «Балкан Тревел» отправил в Болгарию, оказалась в подобной ситуации.

12 июля этого года в МИД обратился представитель еще одной группы в составе 27 граждан Украины, из которых 8 - малые дети, и сообщил, что они не могут выехать в Украину из-за невыполнения ООО «Балкан Тревел» обязательства обеспечить возвращение в определенный договором срок.

По словам А.Дикусарова, МИД информировал об указанных случаях Гостуризмкурорт и МВД Украины и попросил провести контрольную проверку соблюдения лицензионных условий, осуществление туроператорской деятельности ООО «Балкан Тревел», а также принять соответствующие меры реагирования.

Кроме того, МИД и Генеральное консульство Украины в Варне приняли меры с целью предоставления необходимой помощи членам указанных туристических групп во время пребывания в Болгарии, решение вопросов относительно их размещения в гостиницах и перевозки в Украину.

На данный момент все украинцы вернулись на родину.