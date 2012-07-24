Попрощаться со Ступкой приехали три президента

Как передает корреспондент УНИАН, в сквере возле театра люди стоят в очередях ко входу в театр, чтобы попрощаться с Б.Ступкой. Многие люди идут с цветами и венками от станции метро «Крещатик» до здания театра. Среди желающих проститься как молодые люди, так и старшего возраста, многие из них плачут.

Несколько минут назад проститься с Б.Ступкой приезжал Президент Украины Виктор Янукович.

Проститься с Богданом Сильвестровичем пришли также бывшие президенты Украины - Леонид Кучма и Виктор Ющенко, члены украинского правительства, Общественного гуманитарного совета при президенте, членом которого был Ступка.

Как сообщал УНИАН, Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Б.Ступка скончался 22 июля на 71-м году жизни.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года назад в Германии ему сделали операцию на сердце.

Вчера в Храме Николая на Аскольдовой могиле в Киеве состоялось отпевание актера.

Сегодня Б.Ступку похоронят на Байковом кладбище в Киеве.