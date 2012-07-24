СБУ завершила расследование по делу о покушении на Путина

Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник в российских спецслужбах.

В пресс-центре украинской Службы безопасности РИА Новости подтвердили во вторник, что расследование завершено. Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, потом оно будет передано в суд. Представитель пресс-центра затруднился ответить, где будет проходить процесс.

По словам источника в российских спецслужбах, Москва пока не будет требовать экстрадиции подозреваемых и дождется проведения судебного процесса на территории Украины. Он пояснил, что, согласно украинскому законодательству, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы, а по нормам российского закона - до 25 лет.

При этом собеседник агентства отметил, что, по всей видимости, Россия обратится через Генпрокуратуру с требованием экстрадировать подозреваемых после приговора украинского суда, а если им будут назначены реальные сроки - после отбытия этого срока, для дальнейшего отбывания наказания в России.

Российский "Первый канал" в феврале сообщил, что спецслужбы России и Украины задержали в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. В частности, уроженец Грозного Адам Осмаев с 2008 года разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинениям в совершении ряда преступлений террористической направленности. Из их показаний стало известно, что они готовили покушение на Владимира Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов президента России.

Газета "Коммерсантъ-Украина" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщала, что подозреваемых не экстрадируют в Россию, пока они не отбудут наказание за преступления, совершенные в Украине. В частности, как писало издание, задержанные также подозреваются в организации взрыва в Одессе 4 января 2012 года.

В апреле Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест подозреваемых в подготовке покушения на Путина - Осмаева и гражданина Казахстана Ильи Пьянзина. Они обвиняются по части 2 статьи 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе), части 1 статьи 30 (изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления), статьи 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности), части 3 статьи 223 ( незаконное изготовление оружия) и части 3 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).